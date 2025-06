Transferts : L'OM prend un énorme râteau !

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille souhaite se renforcer en ce mercato estival et plusieurs coups ont déjà été bouclés, avec les arrivées d’Angel Gomes et de CJ Egan-Riley. Mais ce n’est que le début, puisque le club phocéen négocie notamment un transfert en Italie, plus précisément avec l’AS Roma.

Il va y avoir du mouvement à Marseille et tous les secteurs de jeu sont concernés. C’est tout de même le cas de la défense, qui a posé énormément de problèmes à Roberto De Zerbi lors de la dernière saison. Et une recrue pourrait bientôt débarquer, puisque la presse italienne a évoqué un possible transfert d’Evan Ndicka, défenseur central de l’AS Roma.

L’OM négocie avec la Roma Vraisemblablement pas dans les plans de Gian Piero Gasperini, l’international ivoirien serait poussé vers la sortie et pourrait notamment se relancer à l’OM. D’autres options se présenteraient toutefois, puisque son agent aurait tâté le terrain en Premier League, à la recherche d’autres clubs intéressés.