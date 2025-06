Transfert à 25M€ : L'OM reçoit un gros ultimatum !

Très actif en ce début de mercato, l’Olympique de Marseille a activé une piste importante du côté de la Serie A. Plusieurs sources parlent de négociations avec l’AS Roma pour un transfert d’Evan Ndicka, sous contrat jusqu’en 2028 et pour qui une indemnité de 25M€ au moins serait demandé.

Quelle sera la prochaine recrue marseillaise ? Deux sont déjà arrivées avec Angel Gomes et CJ Egan-Riley, mais l’OM veut faire beaucoup plus. Ainsi, ces dernières heures la piste menant à Evan Ndicka a pris de plus en plus d’importance, avec une signature qui est déjà annoncée de l’autre côté des Alpes.