Greenwood : L'OM met le feu au mercato !

La gestion de Mason Greenwood a été l’un des gros feuilletons de cette première saison de Roberto De Zerbi. Ce dernier l’a d’ailleurs plusieurs fois rappelé à l’ordre, mais l’attaquant de l’Olympique de Marseille a tout de même terminé co-meilleur buteur de la Ligue 1 avec 22 buts, tout comme un certain Ousmane Dembélé.

Ancien prodige de Manchester United tombé en disgrâce, Mason Greenwood a décidé de s’expatrier pour lancer sa jeune carrière. Ainsi, après l’Espagne et Getafe , l’Anglais a choisi la France avec l’ OM . Et le moins que l’on puisse dire c’est que la réussite est totale, puisqu’il a terminé sa première saison meilleur buteur du club.

« On a une super relation, il veut me mettre dans la meilleure position pour que je m’exprime au mieux »

Mais tout n’a pas été parfait, puisque Greenwood a souvent été pointé du doigt, notamment pour son attitude nonchalante sur le terrain. Il a fallu attendre les derniers mois de la saison de Ligue 1 afin de voir un changement, avec De Zerbi qui semble avoir réussi son coup. « C’est l’un des meilleurs entraîneurs au monde, il est super exigent, c’est la raison pour laquelle je suis venu ici » a expliqué le joueur, au sujet de son entraineur. « On a une super relation, il veut me mettre dans la meilleure position pour que je m’exprime au mieux et que je mette en œuvre mon jeu ».