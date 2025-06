L'OM envisage trois nouveaux transferts en attaque !

Depuis le début du mercato, Pablo Longoria est à la recherche d’un ailier pour venir renforcer le côté gauche de l’attaque marseillaise, avec le départ de Luis Henrique. Le dirigeant marseillais était très intéressé par Noa Lang, mais ce dernier devrait finalement débarquer du côté de Naples. Le club phocéen a toutefois plusieurs autres pistes.

Après une deuxième place intéressante cette saison, l’OM compte faire encore mieux si possible l’année prochaine. L’équipe de Roberto De Zerbi devra toutefois gérer le fait de ne plus avoir qu’un seul match à jouer dans la semaine, puisque les Marseillais sont qualifiés pour la Ligue des champions. Pour essayer de ne pas faire que de la figuration, Pablo Longoria a donc décidé de renforcer copieusement l’effectif et il a déjà bouclé certaines opérations.