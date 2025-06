Transferts : L’OM laisse un crack au FC Barcelone !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son contrat avec le FC Copenhague prend fin en décembre 2025, Roony Bardghji était notamment annoncé dans le viseur de l’OM. Un dossier que les dirigeants marseillais auraient abandonné, car l’ailier de 19 ans ressentirait toujours des douleurs au genou, lui qui avait été victime d’une rupture des ligaments croisés, ce qui pourrait profiter au FC Barcelone.

Après avoir attiré Angel Gomes (24 ans) et CJ Egan-Riley (22 ans) à la fin de leur contrat avec le LOSC et Burnley, l’OM aurait été alerté par la situation de Roony Bardghji. L’ailier âgé de 19 ans n’a plus que quelques mois de contrat au FC Copenhague et sera libre à la fin du mois de décembre 2025.