Transferts : L'OM donne son feu vert, le joueur est dégoûté !

Alexis Brunet

L’avenir d’Elye Wahi semble de plus en plus s’éloigner de l’OM. Le club phocéen cherche à se séparer de son attaquant, qui intéresse notamment Francfort. Roberto De Zerbi ne s’opposerait également pas à un départ de son joueur et ce dernier serait très attristé. En effet, l’ancien Montpelliérain apprécie le club phocéen et voudrait donc rester.

Pour le moment, l’OM s’est montré actif dans le sens des arrivées, mais également des départs dans ce mercato hivernal. Le club phocéen a mis la main sur Luiz Felipe pour renforcer sa défense et, dans l’autre sens, c’est Enzo Sternal qui a quitté Marseille pour s’engager avec Anderlecht.

Francfort lorgne Wahi

D’ici les prochaines semaines, d’autres transferts pourraient voir le jour à Marseille. Au rayon des départs, c’est Elye Wahi qui pourrait être concerné. D’après les informations de RMC Sport, Francfort s’intéresse au joueur de l’OM pour potentiellement remplacer Omar Marmoush, qui va s’engager avec Manchester City.

Wahi apprécie l’OM

Ce samedi, le compte X La Minute OM donne plus de précisions au sujet d’un possible départ d’Elye Wahi. Le club phocéen serait ouvert à un transfert, tout comme Roberto De Zerbi qui a donné son feu vert à une vente de l’attaquant. Une décision difficile à accepter pour l’ancien Montpelliérain qui apprécie l’OM et qui avait pour but de s’y imposer.