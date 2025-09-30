Transferts : L’OM change tout, De Zerbi est aux anges !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille a encore connu une transformation majeure cet été avec le départ de seize joueurs et l’arrivée de douze nouvelles recrues. Enthousiaste à la veille d’affronter l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions, Roberto De Zerbi salue l'apport de ces talents, soulignant l'optimisme et la fraîcheur que les renforts estivaux insufflent à l’équipe.

Comme à chaque été depuis quelques années, l’été a été synonyme de changements au sein de l’Olympique de Marseille. Seize joueurs ont quitté la cité phocéenne durant le mercato, tandis que douze recrues ont rejoint l’effectif de Roberto De Zerbi : Igor Paixao, Nayef Aguerd, Arthur Vermeeren, Benjamin Pavard, Facundo Medina, Matt O'Riley, Timothy Weah, Emerson, Angel Gomes, CJ Egan-Riley, Pierre-Emerick Aubameyang et Hamed Traoré.

« Les nouvelles recrues ont apporté de la fraîcheur » Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille d’affronter l’Ajax Amsterdam en Ligue des champions, Roberto De Zerbi s’est réjoui de ces changements. « Les nouvelles recrues ont apporté de la fraîcheur, de l’enthousiasme, de l’expérience et de la qualité, souligne l’entraîneur de l’OM. Le mérite en revient au club, à Benatia et Longoria qui ont su bien recruter. Avec des joueurs comme Aubameyang, Emerson ou Greenwood, le niveau a monté. Aujourd’hui, nous avons un climat positif. Mais à Marseille, tout peut changer vite : il faut savoir profiter des victoires tout en gardant les pieds sur terre. »