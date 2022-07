Foot - Mercato - PSG

Les 5 Brésiliens les plus chers de l’histoire du PSG sur le mercato

Publié le 26 juillet à 15h00 par Arthur Montagne

Entre le PSG et le Brésil, c'est une longue histoire d'amour qui ne s'est pas achevée avec l'arrivée du Qatar. Bien au contraire. En effet, depuis 2011, plusieurs brésiliens ont signé à Paris, et non des moindres puisque le PSG a réalisé certains de ses plus grands transferts avec des Auriverde. Le 10 Sport vous propose de découvrir les 5 Brésiliens les plus chers de l'histoire du PSG.

5) Marquinhos - 2013 - 32M€

C'est l'un des plus jolis coups de l'ère QSI. En 2013, Leonardo, toujours très bien renseigné sur l'évolution des joueurs en Serie A, ne passe pas à côté de l'éclosion d'un certain Marquinhos. Après seulement une saison à l'AS Roma, le jeune brésilien tape dans l'œil de la direction parisienne qui n'hésite pas à débourser 32M€ pour le recruter. Un investissement que le PSG ne regrettera pas. Et pour cause, Marquinhos est le capitaine du club de la capitale depuis le départ de Thiago Silva et il est, après Marco Verratti, le joueur le plus ancien joueur au sein de l'effectif.

4) Lucas Moura - 2013 - 40M€

Quelques mois avant Marquinhos, c'est un joueur qui deviendra son grand ami qui débarque. En effet, en janvier 2013, le PSG accueille Lucas Moura en provenance de Sao Paulo. L'ailier de 20 ans est présenté comme l'un des plus grands cracks brésiliens, au même titre qu'un certain Neymar. Par conséquent, le club de la capitale est confronté à une lourde concurrence dans ce dossier à l'image de Manchester United. Cependant, malgré son talent indéniable, Lucas Moura n'arrivera pas à s'imposer au PSG et rejoindra Tottenham en janvier 2018 pour environ 28M€.

3) Thiago Silva - 2012 - 42M€

Durant l'été 2012, QSI a décidé de marquer de son empreinte le mercato. Le PSG, deuxième de Ligue 1, ambitionne clairement de remporter le championnat, mais également de faire un beau parcours en Ligue des champions. Par conséquent, les Parisiens vont frapper très fort en recrutant Thiago Silva. A 27 ans, O Monstro est dans la force de l'âge et il est régulièrement présenté comme le meilleur défenseur du monde. Dans cette optique, les 42M€ dépensés par le PSG pour attirer le défenseur brésilien en provenance de l'AC Milan représentent un énorme coup. D'autant plus que très rapidement, Thiago Silva va s'imposer comme la patron et le capitaine du PSG qu'il quittera libre après une défaite en finale de la Ligue des champions en 2020.

🆒❓❗Vous pensez être incollable sur le @PSG_inside ? 🤔 Testez vos connaissances avec notre 𝑸𝒖𝒊𝒛 "Les Brésiliens du Paris Saint-Germain" pour avoir la chance de gagner un maillot 👕👇 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 18, 2020

2) David Luiz - 2014 - 49,5M€

C'est le troisième défenseur central de ce classement. Pour accompagner Thiago Silva, le PSG n'hésite pas à engloutir quasiment l'intégralité de son budget pour le transfert de David Luiz. En effet, sanctionné par le fair-play financier, le club de la capitale ne peut pas débourser plus de 60M€, mais décide pourtant de lâcher 49,5M€ pour attirer le joueur de Chelsea. Contrairement à ses compères défensifs que sont Thiago Silva et Marquinhos, David Luiz ne s'imposera pas sur le long terme à Paris puisque dès 2016, il fera son retour chez les Blues pour environ 35M€.

1) Neymar - 2017 - 222M€