Transferts : Le PSG vise un crack, un ultimatum relance tout

Luis Campos veut réaliser un gros mercato d'été afin de faire oublier son premier recrutement décevant. Le Portugais souhaite attirer des stars au PSG, mais pas seulement. Le conseiller football parisien vise aussi les meilleurs cracks mondiaux. Paris surveille d'ailleurs le Brésilien, Victor Roque, et un ultimatum pourrait bien laisser une chance inespérée au club de la capitale.

Le PSG ne sait pas encore s'il pourra compter sur Kylian Mbappé la saison prochaine. Le Français affirme que oui, mais dans un dossier aussi complexe que celui-là, on ne peut pas trop s'avancer. Luis Campos sait qu'il ferait bien d'avoir des plans de secours, que cela soit pour remplacer le champion du monde, ou bien pour évoluer avec lui, s'il reste.

Victor Osimhen et Harry Kane plaisent à Campos

Luis Campos vise du très lourd en attaque. Il faut dire que le PSG a déjà perdu Lionel Messi, et le doute est toujours permis concernant Neymar et donc Kylian Mbappé. Le conseiller football parisien veut un grand numéro neuf. Les noms de Victor Osimhen et de Harry Kane reviennent avec insistance depuis plusieurs semaines. Le Portugais rêve aussi de faire venir à Paris Bernardo Silva, comme nous vous l'avions révélé en exclusivité.

Le FC Barcelone a un ultimatum pour Victor Roque