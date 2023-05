Transferts : Le PSG vise du lourd en attaque, il a déjà dit oui !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que du mouvement est attendu en attaque, avec le départ à venir de Lionel Messi voire celui de Neymar, le PSG souhaite frapper fort pour se renforcer. Comme vous l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Luis Campos a notamment coché le nom de Rafael Leao, mais l’ancien du LOSC est bien parti pour rester à l’AC Milan.

Libre en fin de saison, Lionel Messi ne devrait pas renouveler son bail avec le PSG. Le départ de l’Argentin semble en effet inéluctable, et Neymar pourrait suivre. Telle est en tout cas la volonté de Luis Campos, et la star auriverde serait désormais disposée à plier bagage en fonction des options qui s’offrent à lui. Le Paris Saint-Germain n’a donc pas le choix et doit viser du lourd pour renforcer le secteur offensif.



Le PSG en pince pour Rafael Leao

Parmi les pistes étudiées par Luis Campos, Rafael Leao figure en bonne position sur la short-list parisienne comme vous l’a révélé le10sport.com. Un joueur que connaît parfaitement le conseiller sportif du PSG, à l’origine de sa venue au LOSC. Le bail de l’international portugais court jusqu’en juin 2024 avec l’AC Milan, mais une prolongation pourrait rapidement être actée.

La prolongation avec Milan bientôt actée ?

90Min confirme en effet qu’un accord définitif est proche entre Rafael Leao et l’AC Milan. Le principal intéressé aurait accepté de renouveler son bail pour cinq saisons et l’aurait fait savoir à ses dirigeants. De quoi plomber les plans du PSG.