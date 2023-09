Transferts : Le PSG tente un coup, c’est bouclé !

Thomas Bourseau

Le PSG a été particulièrement actif sur le marché estival des transferts à la dernière intersaison en recrutant onze joueurs et un douzième en comptant Xavi Simons parti en prêt au RB Leipzig. Néanmoins, plusieurs échecs ont été à signaler pour le club parisien avec notamment Martin Odegaard.

Dans sa quête de renouveau d’effectif, le Paris Saint-Germain aurait tenté plusieurs coups sur le mercato cet été. Bernardo Silva et Martin Odegaard auraient recalé les avances du PSG. Le dernier ayant prolongé son contrat jusqu’en juin 2026 et le capitaine d’Arsenal venant tout juste de le faire vendredi jusqu’en 2028.

Le PSG aurait ouvert le dossier Odegaard, en vain

D’après les informations récemment divulguées par The Evening Standard, le comite de direction du PSG se serait renseigné sur la situation de Martin Odegaard cet été. Et ce n’est pas The Athletic qui affirmera le contraire. Vendredi, dans le cadre de la prolongation de contrat de l’international norvégien, le média anglais a confié que plusieurs clubs commençaient à s’intéresser à son profil, sans pour autant que des discussions concrètes aient lieu vu qu’Odegaard n’avait d’yeux que pour Arsenal.

Odegaard prolonge à Arsenal : «Je me suis senti chez moi ici dès le premier jour»