Transferts : Le PSG s’active, «c’est urgent» après Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir récemment bouclé la prolongation de contrat de Willian Pacho, le PSG souhaite enchaîner au plus vite avec Bradley Barcola. La position des dirigeants du club de la capitale est claire : selon les révélations de RMC, le PSG veut prolonger dès maintenant l'attaquant français ou bien le vendre en fin de saison pour éviter un nouveau cas à la Kylian Mbappé. Explications.

Recruté lors du mercato estival 2023 en provenance de l'OL pour 45M€, Bradley Barcola (23 ans) a mis une toute autre dimension dans les rangs du PSG. L'attaquant est devenu international français et surtout un élément sur lequel Luis Enrique compte énormément dans le secteur offensif du club de la capitale. C'est la raison pour laquelle le PSG souhaite fixer au plus vite l'avenir de Barcola, dont le contrat actuel court jusqu'en 2028, en lui faisant signer une prolongation. L'objecif est clair : ne pas revivre le même scénario qu'avec Kylian Mbappé et son départ libre en 2024.

Barcola : la priorité du PSG Dans le podcast After Paris sur RMC, le journaliste Fabrice Hawkins évoque la position du PSG sur le futur de Bradley Barcola : « Pour la direction sportive, le plus urgent actuellement, c'est Bradley Barcola. C'est urgent de par la place qu'il a dans le onze et parce que s'il venait à ne pas prolonger, il faudrait recruter un remplaçant », explique le journaliste.