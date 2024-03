Transferts : Le PSG rêve toujours d'une belle affaire à 58M€ !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’été dernier, le PSG a souhaité mettre la main sur Bernardo Silva, un joueur bien connu de Kylian Mbappé et Luis Campos. Finalement, l’international portugais est resté à Manchester City, tout en prolongeant son contrat jusqu’en 2026. Ce qui n’a pas incité le club de la capitale à lâcher l’affaire.

Priorité de l’été dernier, Bernardo Silva est finalement resté à Manchester City. Luis Campos souhaitait pourtant mettre la main sur un joueur qu’il connaît bien après leur passage commun à l’AS Monaco, mais celui-ci a décidé de prolonger jusqu’en 2026. Pas de quoi inciter le PSG à tourner la page comme vous l’a révélé le10sport.com. Le Portugais dispose d’une option d’achat avoisinant 58M€ permettant au PSG d’en profiter. En attendant, les Parisiens ne lâchent pas leur cible.

Le PSG ne lâche rien

Selon le site HITC , le PSG a attentivement regardé le match de FA Cup opposant Manchester City à Newcastle (2-0) le week-end dernier au cours duquel Bernardo Silva a inscrit un doublé. Alors que le club de la capitale en aurait profité pour observer de près Bruno Guimaraes et Alexander Isak chez les Magpies , HITC assure que le PSG en a profité pour suivre le Portugais de 29 ans, qui reste ciblé.

Guardiola toujours fan de Bernardo Silva