Transferts : Le PSG le prive d’une signature de rêve !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui au Betis Séville, Giovani Lo Celso avait fait le grand saut vers le football européen en 2016. Le milieu de terrain avait alors quitté son Argentine natale pour rejoindre le PSG. A l’époque, Lo Celso aurait toutefois pu rejoindre l’Italie, un championnat où il a toujours rêvé d’évoluer et où il aimerait toujours jouer à l’avenir.

Révélé à Rosario Central en Argentine, Giovani Lo Celso a ensuite posé ses valises en s’engageant avec le PSG. Ayant donc connu la France, le milieu de terrain a ensuite évolué en Angleterre et le voilà aujourd’hui en Espagne, du côté du Betis Séville. Toutefois, Lo Celso n’a pas fini son tour d’Europe des championnats, lui qui a la Serie A dans la tête depuis un moment.

« Avant d'aller au PSG, Sassuolo me voulait »

Giovani Lo Celso en Italie, ça aurait pu être possible avant qu’il ne signe au PSG en 2016. En effet, pour La Gazzetta dello Sport, le milieu de terrain argentin du Betis Séville a révélé à ce sujet : « Avant d'aller au PSG, Sassuolo me voulait, puis j'étais proche de Naples et de la Roma ».

« Tôt ou tard, j'aimerais venir jouer là-bas »

Une signature en Italie n’a jusqu’à présent jamais vu le jour pour Giovani Lo Celso. Mais l’Argentin compte bien réaliser son rêve un jour où l’autre. « J'ai un lien très fort avec l'Italie, car des proches de ma mère vivent à Vérone. J'ai eu de nombreux contacts avec des équipes italiennes qui n'ont pas abouti. Tôt ou tard, j'aimerais venir jouer là-bas », a-t-il alors expliqué.