Transferts : Le PSG fait une erreur à 70M€ ?

Thomas Bourseau

Au rayon des arrivées, à quelques heures de la clôture du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain à moins d'un coup de tonnerre que personne n'a vu venir, ne devrait pas accueillr une autre recrue que Khvicha Kvaratskhelia. L'unique renfort de cet hiver plaît particulièrement à Bixente Lizarazu qui soulève néanmoins une interrogation : était-il indispensable pour le PSG ?

Le PSG a bouclé sa seule et unique recrue du mercato hivernal le vendredi 17 janvier dernier. Le Parisien a affirmé cette semaine qu'après Khvicha Kvaratskhelia, arrivé à Paris contre un chèque de 70M€ hors bonus adressé au Napoli, le comité directeur du Paris Saint-Germain ne recruterait personne d'autre cet hiver.

Un nouvel espoir du PSG prêt à briller en bleu ? Découvrez comment Désiré Doué pourrait devenir la révélation de l'équipe de France ! 🇫🇷 https://t.co/HUUU0UhDEi — le10sport (@le10sport) February 2, 2025

«Ce n'est pas forcément là que Paris manque d'explosivité, il y a eu d'autres secteurs du jeu»

Le champion de Serie A 2022/2023 avec le Napoli est un attaquant latéral très percutant et à l'aise ballon au pied comme Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Ousmane Dembélé. De quoi pousser Bixente Lizarazu à effectuer ce constat au sujet de Khvicha Kvaratskhelia.

« Kvaratskhelia, un plus pour le PSG ? Oui parce qu'il va très vite, c'est un excellent dribbleur, un excellent passeur et il fait de grosses différences sur les côtés. Mais est-ce que Paris manque de ce profil de joueur ? On a Dembélé, Barcola, Doué, même les latéraux sont très offensifs, Nuno Mendes et Hakimi. Donc ce n'est pas forcément là que Paris manque d'explosivité, il y a eu d'autres secteurs du jeu ».

«Je pense qu'il est très compatible avec le système de jeu de Luis Enrique»

Le champion du monde 98 et consultant pour TF1 a toutefois assuré apprécié le joueur qu'est Khvicha Kvaratskhelia en reconnaissant qu'il est fait pour la tactique de son nouveau coach Luis Enrique au PSG. « Mais j'aime ce joueur et je pense qu'il est très compatible avec le système de jeu de Luis Enrique ».