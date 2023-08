Transferts : Le PSG a un coup à jouer à l’étranger !

Thomas Bourseau

Le PSG a certes recruté Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Marco Asensio ou encore Kang-In Lee depuis le début du mercato. Néanmoins, le comité de direction du Paris Saint-Germain compterait continuer de renforcer le secteur offensif de l’équipe avant la fin du mercato. Et il semblerait que la porte du FC Barcelone s’ouvre pour Ansu Fati.

Le Paris Saint-Germain ne semble pas encore rassasié. Et ce, malgré la multitude de recrues enregistrées depuis le coup d’envoi du mercato. Et alors qu’Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos sont récemment venus apporter un plus en attaque au PSG, le club parisien attendrait toujours de se mettre d’accord avec l’Eintracht Francfort pour le transfert de Randal Kolo Muani.

Ansu Fati, piste du PSG ?

Mais ce ne serait pas tout. La presse espagnole révélait dernièrement que le comité de direction du PSG en pincerait pour Ansu Fati. En difficulté sportive au FC Barcelone où il n’a débuté aucun des deux matchs de Liga du Barça cette saison, Fati serait malheureux de sa situation en Catalogne d’après Marca .

Ansu Fati sur le départ ?