Transferts : Ils annoncent un phénomène au PSG

Recruté par le PSG en tout début de mercato estival pour 60M€, Manuel Ugarte est déjà en train de s’imposer comme un titulaire indiscutable de l’entrejeu parisien. Et certains ex-joueurs du PSG ne tarissent pas d’éloges au sujet de l’international uruguayen, estimant qu’il s’agit d’un renfort idéal.

En quête de sang neuf pour son entrejeu, le PSG n’a pas hésité à débourser 60M€ pour payer le montant de la clause libératoire de Manuel Ugarte au Sporting Lisbonne cet été, et ainsi enrôler le jeune milieu défensif uruguayen de 22 ans. Un choix audacieux de la part de Luis Campos, mais qui semble déjà porter ses fruits puisqu’Ugarte est l’une des grandes satisfactions de ce début de saison au PSG. Et les anciens du club de la capitale ne s’y trompent pas…

« Il est comme Cavani ou Suarez »

Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE , l’ex-milieu de terrain du PSG, Mohamed Sissoko, confie tout le bien qu’il pense de Manuel Ugarte : « Je ne veux pas entrer dans le cliché de l'Uruguayen mais à un poste différent, il est comme Cavani ou Suarez, il a cet ADN de la course, du sacrifice. Ce profil-là depuis l'arrivée des Qatariens, il y en a peu eu, sauf Blaise (Matuidi). Dans tous les scénarios de match, je ne sais pas mais on sent qu'il peut compenser les déséquilibres des joueurs créatifs. Et ce qu'il y a de vraiment intéressant, c'est qu'il est conditionné par ça (…) Je ne le vois pas s'épuiser ni se lasser de ce rôle. Il le connaît, va l'assumer et sait pourquoi il est là », indique Sissoko.

« Il est fiable »