Transferts : Le PSG a raté «le meilleur buteur du monde» !

Pierrick Levallet

Avant de mettre la main sur Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, le PSG suivait le dossier Harry Kane de très près. Mais finalement, le club de la capitale a refusé d'aller plus loin pour le buteur de 30 ans cet été à cause de ses prétentions salariales. L'Anglais a alors signé au Bayern Munich. Et pour certains, le capitaine des Three Lions est le meilleur à son poste.

Dans le secteur offensif, le PSG s’est activé pour se renforcer cet été. Le club de la capitale a bouclé les transferts de Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Marco Asensio et Kang-In Lee. Mais la formation parisienne en pinçait également pour Harry Kane, qui désirait se lancer un nouveau défi loin de Tottenham.

Il signe un record au PSG, la surprise est totale https://t.co/YnHnTa2DfK pic.twitter.com/a1bYq7aKWT — le10sport (@le10sport) November 4, 2023

Le PSG a dit non à Harry Kane

Toutefois, le PSG a refusé d’aller plus loin dans le dossier du buteur de 30 ans en raison de ses prétentions salariales comme Le10Sport.com a pu vous le révéler en exclusivité. L’international anglais a alors signé au Bayern Munich cet été. Et pour certains, comme Harry Redknapp, le capitaine des Three Lions est le meilleur à son poste.

«Personne n’est meilleur sans Harry Kane»