Transferts : Le «meilleur» arrive au PSG !

Alexis Brunet

Dans les prochains jours, le PSG pourrait annoncer sa première grosse arrivée de l’été. Pisté depuis un moment, Lucas Chevalier a de grandes chances de poser ses valises à Paris. Cela serait une vraie bonne nouvelle pour le club de la capitale, qui remplacerait tout simplement Gianluigi Donnarumma par le meilleur gardien français selon certains.

La saison dernière, le PSG a souvent pu compter sur les exploits de Gianluigi Donnarumma en Ligue des champions, mais cela pourrait ne plus être le cas la saison prochaine. En effet, le portier italien semble plus que jamais sur le départ car aucun accord n’a été trouvé pour sa prolongation de contrat et Paris doit donc le vendre cet été pour pouvoir récolter un peu d’argent.

Chevalier meilleur que Maignan ? Pour possiblement remplacer Gianluigi Donnarumma, le PSG a décidé de foncer sur le dossier Lucas Chevalier. Le Lillois est même annoncé très proche de Paris avec qui un accord contractuel existerait déjà. Selon Thierry Barnerat, « expert goalkeeper » à la FIFA, interrogé par So Foot, cela serait un très bon transfert pour le club de la capitale, qui mettrait tout simplement la main sur le meilleur gardien français actuellement. « C’est le meilleur profil français actuellement. Devant Maignan. Techniquement, il a tout. Gigio reste dans le top 5 monde, tant il est exceptionnel sur les frappes de 8 à 20 mètres, car il est grand et vif. Mais c’est plus compliqué pour tout ce qui est très proche de lui. À la différence de Chevalier qui maîtrise mieux la croix, par exemple. »