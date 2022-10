Foot - Mercato

Transferts : Le feuilleton Haaland met déjà le feu au mercato

Publié le 24 octobre 2022 à 06h30

Thomas Bourseau

Dans le viseur du Real Madrid dans le cadre de l’après-Karim Benzema, Erling Braut Haaland est lié à Manchester City jusqu’en juin 2027 et pourrait l’être un plus long moment selon sa représentante.

Erling Braut Haaland est sous contrat jusqu’en juin 2027 du côté de Manchester City. Et seulement après quelques semaines aux côtés de ses nouveaux coéquipiers, Haaland semble être un joueur des Skyblues depuis un bon moment au vu de son intégration express et de son rendement immédiat. Au point que le Real Madrid songerait à lui pour la succession de Karim Benzema.

Guardiola s’enflamme pour Haaland

De quoi pousser Pep Guardiola à dernièrement nier l’existence d’une clause libératoire dans le contrat d’Erling Braut Haaland comme cela est pourtant stipulé en Espagne depuis quelque temps. Pour Canal+ , l’entraîneur de Manchester City s’est enflammé pour le recrutement d’Haaland lors de la dernière intersaison. « On est immensément heureux de l’avoir ici avec nous. Il s’adapte très bien, parce que c’est un garçon fantastique. Il est aimé de tout le monde, il est généreux et a les pieds sur terre. Il est parfait. Nous sommes si satisfaits qu’il nous ait choisi parce qu’il avait le monde à ses pieds pour choisir quelle allait être la suite de sa carrière. Il nous a choisi et nous sommes heureux de l’avoir ici ».

Le clan Haaland ne se ferme aucune porte