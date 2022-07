Foot - Mercato

Mercato : L’avenir de Mauricio Pochettino est déjà tout tracé

Publié le 6 juillet 2022 à 22h30 par Thomas Bourseau

Ne faisant plus l’affaire au PSG aux yeux des hauts dirigeants du club de la capitale, Mauricio Pochettino a été invité à aller voir ailleurs après avoir reçu un chèque comme compensation financière. Sans club, Pochettino aurait une idée précise pour son avenir, revenir en Angleterre, bien qu’il ne soit pas en quête d’un nouveau challenge à l’instant T.

Mauricio Pochettino n’était plus le bienvenu au PSG et son cas était déjà discuté dès l’automne dernier comme le10sport.com vous le révélait le 9 novembre. Que ce soit à Paris ou à Doha, l’entraîneur argentin ne faisait déjà plus l’unanimité. Finalement, après avoir trouvé un accord sur la compensation financière que le PSG a dû verser à lui et son staff qui étaient tous sous contrat jusqu’en juin 2023, Christophe Galtier a succédé à Pochettino, mis à pied, comme en novembre 2019 avec Tottenham. Pour sa prochaine aventure, Pochettino aurait la ferme intention de retrouver la Premier League selon un de ses amis et d’après les informations récoltées par The Sun.

L’avenir de Pochettino est écrit et ce sera la Premier League

Journaliste pour Sky Sports , Paul Gilmour s’est attardé sur le feuilleton Mauricio Pochettino en expliquant qu’il n’y aura, par rapport à l’information communiquée par The Sun mardi, aucun rebondissement vis-à-vis de l’avenir de Pochettino. En effet, le retour sur un banc de Mauricio Pochettino devrait s’effectuer en Angleterre « Je pense que ce serait sa destination préférée. Pochettino n'a jamais caché qu'il voulait retourner en Premier League à l’avenir ».

Pochettino et Manchester United, une longue histoire d’amour qui ne s’est jamais concrétisée

Les contacts avec Manchester United pour prendre la suite d’Ole Gunnar Solskjaer en octobre dernier et de Ralf Rangnick cet été ont bien eu lieu selon Paul Gilmour. Néanmoins, ce ne fut pas la première fois tant United suivrait avec attention la carrière de Mauricio Pochettino depuis plusieurs années. D’ailleurs, Sky Sports a tenu à rappeler que Sir Alex Ferguson, entraîneur emblématique de Manchester United, se serait entretenu avec Mauricio Pochettino en 2016 pour remplacer Louis Van Gaal à l’époque et ce, bien que Pochettino était contractuellement lié à Tottenham. « Il a discuté avec Manchester United, qui a décidé de prendre une autre voie et de nommer Erik ten Hag, mais Pochettino a certainement envie de travailler en Premier League à nouveau ».

