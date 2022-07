Foot - Mercato - ASSE

Transferts - ASSE : Batlles annonce encore du mouvement sur le mercato

Publié le 6 juillet 2022 à 23h00 par Axel Cornic

Après la relégation en Ligue 2, les dirigeants de l’ASSE ont décidé de confier les rênes de l’équipe à Laurent Batlles, qui a signé un contrat jusqu’en juin 2024. L’ancien milieu central a porté les couleurs du club stéphanois en tant que joueur et semble désormais déterminé à tout faire pour le replacer en Ligue 1, là il estime qu’est sa place.

C’est un tout nouveau chapitre qui commence à Saint-Etienne. L’arrivée de Pascal Dupraz n’aura pas suffi à éviter la descente en Ligue 2 et les dirigeants ont donc décidé de miser sur Laurent Batlles, qui aura la lourde tâche de retrouver la Ligue 1. Pas facile, alors que les principaux cadres de l’équiper comme Romain Hamouma et Wahbi Khazri ont décidé de quitter l’ASSE.

« Vous vous doutez bien que l’équipe n’est pas encore finalisée »

Les recrues arrivées pour le moment sont pour beaucoup des joueurs connus par Laurent Batlles, qui assume totalement cette stratégie. « Le recrutement fait jusque-là ? Aujourd’hui on veut gagner du temps dans la construction de notre projet et on doit le faire avec des joueurs d’expérience, qui connaissent le championnat et qui connaissent mon projet de jeu, afin qu’ils fassent le relai sur le terrain » a déclaré le coach de l’ASSE au micro de RMC Sport , assurant surtout que le recrutement n’est pas encore terminé. « Mais vous vous doutez bien que l’équipe n’est pas encore finalisée ».

« Quand la direction m’a rencontré, il me paraissait normal de prendre le poste »