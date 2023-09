Transferts : La prochaine star du PSG déjà connue ?

Thomas Bourseau

Victor Osimhen a été l’un des grands artisans du titre de champion d’Italie raflé par le Napoli la saison passée. Adopté par les supporters, l’ex-buteur du LOSC a été moqué par les réseaux sociaux du club napolitain, ce qui est très mal passé auprès du joueur qui semble actuellement être en guerre avec Naples. La presse italienne en a profité pour relancer le feuilleton Osimhen au PSG avec une projection… pour le prochain mercato hivernal ?

Pendant une bonne partie du dernier mercato estival, le PSG a cherché à recruté un attaquant axial de premier plan. Les noms ont fusé dans la presse avec notamment ceux de Victor Osimhen ou encore d’Harry Kane. Pour ce qui est du nouveau buteur du Bayern Munich, le10sport.com vous révélait à la mi-août que le PSG s’était retiré du dossier pour des raisons financières, le clan Kane et Tottenham réclamant trop d’argent.

C’est la guerre entre le Napoli et Victor Osimhen

Au sujet de Victor Osimhen, malgré un été particulièrement agité, le meilleur buteur de Serie A de la saison dernière est resté au Napoli. Néanmoins, Osimhen est ouvertement en guerre envers le Napoli en raison de la publication de vidéos sur les réseaux sociaux du champion d’Italie se moquant quelque peu du Nigérian.

Mercato : Jackpot pour le grand revenant du PSG ? https://t.co/RBZNfKx3RV pic.twitter.com/FJiQjg5kKm — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

Retour de flamme pour le PSG dans le feuilleton Osimhen

Depuis, c’est le froid entre Victor Osimhen et le Napoli, lui qui a été vu ne serrant pas la main de certains de ses coéquipiers et au coeur d’une échauffourée avec son entraîneur Osimhen. Il n’a d’ailleurs même pas célébré son but inscrit mercredi face à l’Udinese (4-1). De quoi donner des idées… au PSG ? D’après la Gazzetta dello Sport , le PSG serait susceptible de devenir une belle opportunité pour Victor Osimhen.

Un départ d’Osimhen du Napoli dès le mercato hivernal ?

Au vu de la situation tendue avec le Napoli, un départ du Nigérian serait presque devenu inéluctable… et éventuellement lors du prochain mercato hivernal. Ce qui pourrait bien tomber pour le PSG au vu de l’absence de progression dans le feuilleton Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’à l’issue de la saison.