Le verdict est tombé pour le prochain transfert du PSG 

Thomas Bourseau

Victor Osimhen traverse une période délicate à Naples. Moqué sur les réseaux sociaux, le Nigérian ne dissimule plus sa colère que ce soit envers son entraîneur, son club et ses coéquipiers. De quoi relancer les rumeurs de transfert avec notamment le PSG qui serait sur le coup selon la presse italienne. Rudi Garcia a tenu à calmer le jeu.

On prend les mêmes et on recommence. Comme ce fut le cas à la dernière intersaison, le PSG se pencherait à nouveau sur le dossier Victor Osimhen pour son effectif. Pendant une bonne partie du dernier mercato, Osimhen a été annoncé au PSG avant de finalement rester au Napoli où il a été sacré champion d’Italie.

Le PSG à nouveau dans le coup pour Osimhen

Cependant, en raison de la publication de vidéos peu flatteuses à son égard sur les réseaux sociaux, Victor Osimhen serait actuellement en guerre ouverte avec le Napoli. Malgré son contrat courant jusqu’en juin 2025, l’attaquant du club italien pourrait claquer la porte dès le prochain mercato hivernal. Et selon la Gazzetta dello Sport , le PSG serait sur les rangs alors que l’incertitude règne toujours autour du dossier Kylian Mbappé.

«Il se donnera à fond cette année»