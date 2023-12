Transferts : Il claque la porte pour le PSG, le malaise est profond

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Priorité du PSG pendant un an, Milan Skriniar a rejoint libre la capitale durant l’été 2023 en provenance de l’Inter. Un départ qui a toujours du mal à passer dans le camp italien. Giuseppe Marotta, le directeur sportif nerazzurro, n’a pas manqué d’en rajouter une couche sur cette « rupture » qui a conduit le défenseur vers Paris.

Malgré de longues discussions avec l’Inter pour le transfert de Milan Skriniar, le PSG n’est pas parvenu à s’attacher les services du défenseur slovaque la saison dernière. Un mal pour un bien puisque Luis Campos a finalement mis la main sur Skriniar lors de la dernière fenêtre des transferts, sans débourser d’indemnité, le joueur de 28 ans arrivant à la fin de son engagement avec l’Inter. Un départ libre qui a encore du mal à passer chez les Nerazzurri .

« Il y a eu des désaccords, des difficultés entre lui et l’Inter »

Invité du programme Cronache di Spogliatoio , Giuseppe Marotta a eu l’occasion d’en rajouter une couche sur le dossier Skriniar. « Il y a eu des désaccords, des difficultés entre lui et l'Inter, ce qui a entraîné une rupture dans la relation d'amitié et d'appartenance qui existait entre nous , a réagi le directeur sportif de l’Inter. Les routes se sont séparées, il est parti à Paris et nous avons continué sans lui. »

« Il a fait du tort à l’Inter »