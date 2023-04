Transferts : Haaland plante le PSG, Mbappé va craquer

Pierrick Levallet

Dans l'optique de se renforcer au milieu de terrain, le PSG pourrait être tenté d'aller chercher Jude Bellingham cet été. Nasser Al-Khelaïfi est tombé sous le charme de l'international anglais lors de la dernière Coupe du monde. Toutefois, Manchester City serait également à l'affût. Et les Citizens pourraient se servir d'une arme redoutable dans ce dossier.

Alors que Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et Carlos Soler n’arrivent pas à convaincre au PSG, le club de la capitale pourrait être amené à se renforcer lors du prochain mercato estival. Dans cette optique, Luis Campos pourrait essayer d’aller chercher Jude Bellingham, qui impressionne avec le Borussia Dortmund. Nasser Al-Khelaïfi lui avait d’ailleurs déclaré sa flamme en pleine Coupe du monde.

«Tout le monde le veut»

« Quel joueur, Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir... et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable ! [...] Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club » avait lancé le président du PSG. Cependant, un joueur pourrait lui jouer un sale coup dans ce dossier.

Haaland peut convaincre Bellingham