Transferts : Grosse surprise à l’OM, les supporters vont adorer !

Leonardo Balerdi (25 ans) est devenu un élément incontournable de l’OM ces derniers mois. D’ailleurs, son profil plaît particulièrement en Espagne et à l’Atletico de Madrid. Toutefois, la tendance semble être à une prolongation de contrat de l’éventuel futur capitaine de l’Olympique de Marseille à la reprise de la saison.

Arrivé à l’été 2020, Leonardo Balerdi a petit à petit fait son trou à l’Olympique de Marseille. Au point où il est devenu le roc de la défense du club phocéen. La saison dernière, le nom de l’Argentin a été lié à l’Atletico de Madrid notamment. D’ailleurs, en conférence de presse pendant cette seconde partie de saison, Balerdi n’a pas nié ces spéculations et il semblerait que le club d’Antoine Griezmann soit toujours intéressé dans le cadre du mercato estival actuel.

«Balerdi fera partie des joueurs qui devraient rester au club»

Pour autant, avec le nouveau projet sportif lancé par Roberto De Zerbi, Leonardo Balerdi a dit avoir hâte de passer à l’action avec le technicien italien. Et selon Florent Germain, journaliste pour RMC Sport, un transfert de l’international argentin n’est plus vraiment d’actualité à l’Olympique de Marseille. « Balerdi fera partie des joueurs qui devraient rester au club la saison prochaine, sauf en cas d’offre d’un gros club qui le ferait réfléchir lui. Il devrait même prolonger de deux ans, normalement, ce qui représente une bonne nouvelle pour les supporters de l’OM ».

«Il incarne en plus cette identité marseillaise»