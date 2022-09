Foot - Mercato

Transferts : Galtier fait l’unanimité au PSG, il avait tout prévu

Publié le 27 septembre 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Il est arrivé lorsque Zinedine Zidane semblait avoir l’opinion publique avec lui. Mais Luis Campos a décidé de faire confiance à Christophe Galtier qui avait bien préparé son arrivée afin de gagner la confiance de tous. Après un départ canon au PSG, Galtier a livré les secrets de sa préparation.

Nommé le 5 juillet dernier entraîneur du PSG alors que certains supporters du club de la capitale attendaient Zinedine Zidane, Christophe Galtier a vite fait taire les sceptiques. En l’espace de 11 matchs officiels, Galtier ne s’est jamais incliné et n’a concédé qu’un petit match nul lors de la réception de l’AS Monaco au Parc des princes le 28 août dernier (1-1).

«J'ai beaucoup travaillé sur la saison du Paris Saint-Germain»

Mais outre les résultats, c’est par son management que Christophe Galtier fait l’unanimité. Que ce soit Marco Verratti, Neymar et même Sergio Ramos, tous ont publiquement validé le travail et surtout la méthode utilisée par l’ex-entraîneur de l’ASSE, du LOSC et de l’OGC Nice. Dès les premiers échanges avec la direction du PSG, Christophe Galtier a révélé en interview pour les médias du club s’être mis au travail. « Dès qu'il y a eu une prise de contact et que les choses ont été de plus en plus claires, j'ai beaucoup travaillé sur la saison du Paris Saint-Germain, la saison passée et les saisons précédentes. Le fait que je sois aussi entraîneur en Ligue 1, j'avais aussi déjà beaucoup d'analyses sur le club et l'équipe ».

«Trouver la meilleure organisation possible»