Transferts : Échec et mat pour le PSG à cause de l’Euro ?

Adrien Rabiot a été formé au PSG et a quitté le club en tant qu’agent libre en 2019 pour la Juventus. Et au vu des incessantes rumeurs circulant dans la presse lors de l’exercice précédent, Rabiot aurait pu faire le chemin inverse sous les mêmes modalités qu’à cette époque. Néanmoins, l’Euro l’a convaincu de choisir l’option de la stabilité.

Pendant une bonne partie de la saison dernière, il a été question d’un éventuel retour d’Adrien Rabiot, titi parisien, au PSG. En effet, son contrat à la Juventus arrivait à expiration en juin dernier et sa prolongation s’est faite considérablement attendre.

Le PSG se rate pour Rabiot qui a choisi la stabilité avant l’Euro

La Gazzetta dello Sport expliquait d’ailleurs que sa mère Véronique Rabiot, qui gère également ses intérêts, aurait cultivé le désir de rapatrier son fils au Paris Saint-Germain. Finalement, l’international français a fait le choix de signer une prolongation de contrat d’une saison soit jusqu’en juin 2024.

«C'était la meilleure option selon moi»