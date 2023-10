Le RC Lens change d’entraîneur, c’est totalement validé

Thibault Morlain

Entraîneur du RC Lens, Franck Haise fait aujourd’hui le bonheur des Sang et Or. C’est lui qui est aux manettes de la réussite du club nordiste. A Lens, on ne s’est donc pas trompé en décidant de lui faire confiance comme entraîneur principal. Un choix qui remonte à février 2020, Haise ayant alors remplacé Philippe Montanier.

Depuis sa remontée en Ligue 1, le RC Lens n’en finit plus d’impressionner, ayant réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions la saison dernière, terminant juste derrière le PSG. Une réussite que les Sang et Or doivent notamment à leur maitre à penser : Franck Haise. A 52 ans, il est l’entraîneur du RC Lens et ce depuis 2020 quand il avait alors remplacé Philippe Montanier.

Un cadre du RC Lens annule son transfert, il dit tout https://t.co/WCV8qMC6oO pic.twitter.com/6AmzgXgHmP — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

« Lens ne s’est pas trompé »

Pour Le Quotidien du Sport , Denis Troch est revenu sur le choix du RC Lens de faire confiance à Franck Haise. Il explique alors : « Lens ne s’est pas trompé. Parce que ce club lui correspond complètement, ils ont les mêmes valeurs ! ».

« Lorsque le poste de numéro 1 s’est présenté, il était prêt à l’assumer »