PSG - Real Madrid : La mèche est vendue pour Mbappé ?

Pierrick Levallet

Un certain flou règne sur le feuilleton Kylian Mbappé pour le moment. En fin de contrat en juin prochain, la star de 24 ans n'a toujours pas annoncé sa décision. Le PSG pousse pour le voir étendre son engagement, mais rien n'est encore joué dans ce dossier. Une tendance claire semble d'ailleurs être en train de se dessiner pour l'avenir du champion du monde 2018.

Que fera Kylian Mbappé à l’issue de la saison ? Pour le moment, le flou règne autour de l’avenir de la star du PSG. L’attaquant de 24 ans est en fin de contrat en juin prochain et n’a toujours pas prolongé. Le club de la capitale fait tout son possible pour étendre son engagement, et le Real Madrid se tient à l’affût.

Mbappé - PSG : Une ultime offre va partir ! https://t.co/KSiCA7v6Mk pic.twitter.com/djQfA5xjb7 — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

Le feuilleton Mbappé agite le mercato

Le10Sport.com peut d’ailleurs vous confirmer qu’il y a actuellement autant de chance de voir Kylian Mbappé partir que de le voir rester au PSG. Rien n’est encore joué dans ce feuilleton. Mais une tendance claire semble être en train de se dessiner pour l’avenir du capitaine des Bleus .

Clap de fin pour Mbappé au PSG ?