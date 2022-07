Foot - Mercato - PSG

Transferts : Diallo, Wijnaldum... Ces joueurs qui peuvent débloquer le mercato du PSG

Publié le 16 juillet 2022 à 18h30 par Axel Cornic

Si au niveau des arrivée ça bouge, avec Hugo Ekitike et Renato Sanches qui devraient bientôt débarquer, le Paris Saint-Germain s’active également au niveau des départs. Tout ne vas toutefois pas bien, puisque si Abdou Diallo semble de plus en plus proche d’un transfert, d’autres voient leur situation stagner... comme Keylor Navas.

L’effectif du PSG est considéré comme l’un des plus fournis d’Europe. Trop fourni, au gout de la nouvelle direction. Depuis la fin de la saison, un mot d’ordre est martelé du côté du club de la capitale, qui souhaite absolument dégraisser et voir plusieurs jours partir. La liste est très longue et hétérogène, puisqu’on y retrouve des joueurs qui n’ont aucune intention de quitter le PSG, d’autres qui se questionnent encore et d’autres encore qui ont compris qu’ils doivent partir pour pouvoir relancer sa carrière. Ces derniers ne sont pas très nombreux, au grand dam des dirigeants du PSG !

C’est très bien parti pour Diallo

Abdou Diallo semble en faire partie. Depuis son arrivée en 2019 en provenance du Borussia Dortmund, le défenseur a eu un temps de jeu respectable, sans jamais toutefois s’installer comme une valeur sûre du PSG. Il semble vouloir surfer sur la vague du titre de Champion d’Afrique glané avec le Sénégal pour trouver un nouveau club et semble d’ores et déjà avoir séduit le Napoli. La Gazzetta dello Sport assure en effet ce samedi que Diallo est la grande priorité du club parthénopéen pour remplacer Kalidou Koulibaly, qui avant de partir à Chelsea aurait vanté les qualités napolitaines à son compatriote. Sky Sport confirme ces informations, expliquant que les négociations entre le PSG et le Napoli se poursuivraient actuellement.

Milan va faire quelque chose pour Wijnaldum, mais...

Parmi les indécis, on peut compter Georginio Wijnaldum, qui a pourtant été l’un des jolis coups du précédent mercato estival. Comme Diallo, le milieu du PSG pourrait rebondir en Serie A et si La Gazzetta dello Sport a récemment écarté la piste AS Roma, il resterait toujours l’AC Milan. Bernés par les Parisiens avec Renato Sanches, les Milanais pourraient se rattraper avec Georginio Wijnaldum, qui n’est pas parti pour la tournée au Japon avec le reste du groupe. Mais là encore, c’est le salaire qui pose problème ! Car si Gianluca Di Marzio parle d’une offre imminente, le Néerlandais devra obligatoirement accepter une grosse baisse salariale.

Des dossiers beaucoup moins simples se profilent