Transferts de dernière minute à l’OM : Deux joueurs éjectés !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet été, Roberto De Zerbi a pu compter sur Darryl Bakola et Robinio Vaz lors de la préparation estivale. L'entraîneur italien semblait apprécier les deux jeunes joueurs et ils ont même débuté la saison avec l'effectif premier. Mais certaines arrivées leur ont bouché des portes.

Montrant tous les deux de belles qualités, Darryl Bakola et Robinio Vaz ont tous les deux disputé quelques minutes lors des trois premiers matches de Ligue 1. Leur entrée a notamment beaucoup servi contre le Paris FC mais Roberto De Zerbi a choisi de ne pas les convoquer pour le match face à Lorient ce vendredi soir. La faute aux dernières recrues.

L'OM se sépare de deux jeunes Issus de la génération 2007, Darryl Bakola et Robinio Vaz ne pourront pas aider leurs coéquipiers pour ce 4ème match. « Ça a perturbé les deux jeunes qui avaient rendu service. Sans leur entrée face au Paris FC, je ne pense pas que l'OM aurait gagné le match. 15 jours après, ils sont évincés parce qu’il y a eu des recrues au dernier moment » commente Jérôme Rothen dans Rothen s'enflamme.