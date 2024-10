Transferts : Cette annonce qui ne va pas plaire au PSG

Alexis Brunet

Lors du mercato estival, le PSG a tenté de s’offrir une pointure en attaque, en la personne de Khvicha Kvaratskhelia. Malheureusement, le Géorgien est resté du côté de Naples, car la formation italienne a fermé la porte. Il n’y a d’ailleurs peu de chances pour que le joueur de 25 quitte le Napoli prochainement, car il veut réaliser son rêve d’abord, à savoir gagner la Ligue des champions avec son club actuel.

Cet été, le PSG n’a pas fait de folie pour recruter un attaquant. Pourtant, avec le départ de Kylian Mbappé, de nombreux observateurs estimaient que le club de la capitale allait s’activer pour mettre la main sur une pointure. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, les dirigeants parisiens ont tout de même tenté le coup pour Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia veut remporter la Ligue des champions avec le Napoli

Si le PSG veut à l’avenir retenter sa chance avec Khvicha Kvaratskhelia, il y a des chances que cela soit encore un échec. L’attaquant a déclaré pour le site de la FIFA que son rêve était de remporter la Ligue des champions avec le Napoli. « Je rêve avant tout de me qualifier pour la Coupe du monde avec la Géorgie et de remporter la Ligue des champions avec mon club. J'espère que ces rêves deviendront réalité. » Reste à voir s’il sera donc prêt à abandonner son rêve ou non, pour rejoindre le PSG.

« Rendre notre pays fier »

Khvicha Kvaratskhelia a particulièrement insisté sur ce que représenterait pour lui le fait de participer à la Coupe du monde avec la Géorgie. « Remporter le trophée le plus important du football de club est le rêve de tout footballeur, et participer à la Coupe du monde est le rêve de tout Géorgien. Je pense que ce serait un hommage approprié à tous ceux qui ont représenté la Géorgie dans le passé. Nous voulons poursuivre leur chemin, atteindre cet objectif et rendre notre pays fier. » Pour le moment, la Géorgie n’a jamais participé à la moindre Coupe du monde, depuis la fin de l’Union Soviétique.