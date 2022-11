Foot - Mercato

Transferts : Ça chauffe pour le mercato de Mauricio Pochettino

Publié le 12 novembre 2022 à 22h00

Thomas Bourseau

Mauricio Pochettino est sans club depuis que les décideurs du PSG ont décidé de se passer de ses services au printemps dernier. Depuis, son nom revient avec insistance sur le marché des entraîneurs bien qu’il ait vu plusieurs options lui passer sous le nez. La sélection anglaise lui tendrait les bras.

Après son éviction du PSG à la fin de la saison dernière, le nom de Mauricio Pochettino est revenu avec insistance sur le marché des transferts. D’une part en raison du licenciement de Thomas Tuchel à Chelsea en septembre dernier. The Athletic affirmait que l’ancien de Tottenham avait demandé audience aux décideurs des Blues afin de succéder à Tuchel à Chelsea, en vain puisque Graham Potter a été nommé à sa place. Par la suite, Pochettino a été annoncé du côté de l’OGC Nice, sans pour autant que les rumeurs ne débouchent sur un retour de l’Argentin en Ligue 1.

Annoncé à droite et à gauche, Pochettino est toujours sans club

En parallèle, Mauricio Pochettino a semblé être confronté à Jorge Sampaoli pour le poste d’entraîneur du FC Séville, que l’ancien coach de l’OM a finalement bénéficié. Et pour finir, avant qu’Unai Emery ne soit nommé entraîneur d’Aston Villa pour remplacer Steven Gerrard, Pochettino a également été dans la discussion à en croire la presse anglaise. Et depuis quelque temps, un tout autre poste attendrait patiemment Mauricio Pochettino et pas des moindres.

Attaché à l’Angleterre, Pochettino plaît à la fédération anglaise