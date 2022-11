Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Galtier a déjà réglé deux problèmes créés par Pochettino

Publié le 3 novembre 2022 à 02h10

Arnaud De Kanel

Débarqué cet été au PSG en provenance de l'OGC Nice pour succéder à Mauricio Pochettino, Christophe Galtier a très bien commencé son aventure parisienne. Très tôt, il a pris une décision radicale concernant la hiérarchie des gardiens et mis fin à un sujet qui faisait débat sous Pochettino. De plus, il n'hésite pas à faire confiance aux jeunes.

En rejoignant le PSG lors du mercato, Christophe Galtier avait pour mission de faire mieux que Mauricio Pochettino. Les choix de l'Argentin étaient sans cesse discutés et il n'était pas parvenu à s'imposer. Au poste de gardien de but, la hiérarchie était floue et il alternait entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma. Un problème lorsque l'on sait l'importance de l'enchainement des matchs chez les gardiens. Christophe Galtier a réglé ce soucis et intègre même au fur et à mesure de son effectif quelques titis, ce que ne faisait pas Pochettino.

La gestion des gardiens

« Keylor Navas sait ce que j'attends de lui dans son rôle de numéro 2, même si je sais qu'au fond de lui-même, il y a beaucoup de frustration. Pour un club comme le PSG, il est très important d'avoir deux très bons gardiens » lâchait Christophe Galtier juste après la victoire face à Urawa Red Diamonds (3-0) en amical, au Japon. En faisant de Donnarumma le numéro 1 au poste, l'Italien a gagné en confiance. Lorsque le PSG et en difficulté, il sait se montrer décisif contrairement à la saison passée. Ainsi, Navas est fixé et souhaite toujours quitter le PSG qui espère récupérer une belle indemnité en plus d'alléger sa masse salariale. Un problème de moins pour Galtier.

Les jeunes ont leur chance

Christophe Galtier doit réparer les nombreux pots cassés de Mauricio Pochettino. En plus d'avoir réglé le problèmes des gardiens, il laisse sa chance aux jeunes. Cet été, les deux U19 les plus prometteurs ont quitté le club car Pochettino n'avait pas tenu ses promesses et ne les faisait pas jouer, bien que le PSG avait plié le championnat. Les départs de Xavi Simons et Edouard Michut auraient pu donner des idées à Warren Zaïre-Emery ou El Chadaille Bitshiabu, or ils ont tous les deux été convoqués à plus de 10 reprises. Même si leur temps de jeu n'est pas conséquent, l'après Mondial devrait leur permettre de jouer beaucoup plus.