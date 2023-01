Transferts - ASSE : La première victime du mercato est connue, un transfert se prépare

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE aurait trouvé son portier numéro un. Le club stéphanois aurait réussi à boucler l'arrivée de Gautier Larsonneur, en provenance de Valenciennes. Une arrivée, qui pourrait précipiter Etienne Green vers le départ. En grande difficulté ces derniers mois, le Franco-Anglais aurait été proposé... à Valenciennes, qui ne compterait pas donner suite à cette proposition.

Après Gaëtan Charbonnier et Dennis Appiah, l'ASSE tient sa troisième recrue. Gautier Larsonneur devrait signer un contrat de deux ans et demi avec le club stéphanois. Arrivé en provenance de Valenciennes, il s'installera dans les cages et tentera de faire oublier les prestations décevantes de Matthieu Dreyer, mais aussi d'Etienne Green.

Etienne Green poussé vers la sortie

Une terrible nouvelle pour Green, qui avait retrouvé sa place de titulaire en début de saison, avant de perdre petit à petit la confiance de Laurent Batlles. Selon But Football Club , l'ASSE tenterait de se séparer du portier. Ces derniers jours, ses services auraient été proposés à plusieurs équipes, notamment à Valenciennes.

Un intérêt de Valenciennes ?

Selon le média, Etienne Green pourrait donc remplacer Gautier Larsonneur à Valenciennes. Mais à en croire Mohamed Toubache-Ter, le portier franco-anglais ne serait pas dans les plans de la formation, qui s'intéresserait à d'autres profils comme Simon Ngapandouetnbu (OM).