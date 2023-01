Transferts - ASSE : Batlles va boucler un nouveau gros coup sur le mercato

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

A l’affût de toutes les pistes exploitables sur le mercato, l’ASSE avait besoin d’un gardien. Pisté, Gautier Larsonneur serait sur le point de s’engager avec Saint-Étienne, lui qui était prêté par le Stade Brestois à Valenciennes. Le portier français devrait signer un contrat de deux saisons avec une autre en option.

L’ASSE continue de s’activer sur le marché des transferts ! Bon dernier de Ligue 2, Saint-Étienne doit absolument recruter pour espérer remonter au classement et se maintenir. Déjà plombé par sa descente en Ligue 2, le club stéphanois pourrait encore plus sombrer si jamais il venait à descendre en National.

Larsonneur arrive à Saint-Étienne

Loïc Perrin s’active donc sur le mercato et les recrues s’enchaînent. Gaëtan Charbonnier et Dennis Appiah sont arrivés, en attendant Gautier Larsonneur. A en croire les informations de Mohamed Toubache-Ter, le gardien du Stade Brestois, prêté à Valenciennes, serait en partance pour l’ASSE où il doit signer un contrat de 2 ans plus une année en option.

Mercato - ASSE : Coup de froid pour cette piste défensive de Batlles https://t.co/etCESuBFbs pic.twitter.com/swCEAKz7hD — le10sport (@le10sport) January 5, 2023

Un chantier en moins pour Batlles

Il faut dire que le poste de gardien de but est un sacré casse-tête pour Laurent Batlles. Etienne Green s’est blessé, Boubacar Fall est encore jeune et Matthieu Dreyer ne donne pas satisfaction. Gautier Larsonneur ne devrait pas avoir de mal à s’imposer à l’ASSE...