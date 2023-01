Mercato - ASSE : Coup de froid pour cette piste défensive de Batlles

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après Gaëtan Charbonnier et Dennis Appiah, un défenseur central devrait débarquer à l'ASSE durant ce mercato hivernal. En coulisses, le club stéphanois aurait envisagé un retour de Pape Abou Cissé, ancien joueur des Verts et actuellement en difficulté à l'Olympiakos. Mais les prétentions salariales du joueur sénégalais seraient trop importantes.

« Je n’ai pas tout essayé et dans trois jours des choses vont peut-être arriver. Aujourd’hui j’ai l’effectif que j’ai et j’en suis très content, on verra ce qu’il se passera ensuite » avait confié, il y a quelques jours, Laurent Batlles. Depuis, Dennis Appiah est arrivé en provenance du FC Nantes.

L'ASSE recherche un défenseur central

Après Gaëtan Charbonnier et Dennis Appiah, l'ASSE attendrait encore trois recrues : un gardien de but, un latéral gauche et un défenseur central. Passé par le club stéphanois en janvier et juin 2021, Pape Abou Cissé serait dans les petits papiers des Verts.

Pape Abou Cissé ne devrait pas venir