Batlles fait une grande demande à Perrin pour le mercato

Publié le 8 août 2022 à 17h00 par Dan Marciano

En difficulté après deux journées de Ligue 2, l'ASSE compte encore se renforcer sur le marché des transferts. Comme l'a annoncé Laurent Batlles samedi dernier, le club stéphanois recherche deux attaquants, dont un pur numéro 9. Pour renforcer le secteur offensif, les Verts penseraient à Yoann Touzghar, un autre joueur de l'ESTAC.

Une défaite et un nul. Pour l'instant, on ne peut pas dire que l'ASSE réalise un gros début de saison en Ligue 2. Arrivé cet été, Laurent Batlles est conscient des lacunes de son équipe et aimerait encore profiter du mercato pour renforcer son groupe. « On cherche au moins deux attaquants devant. Pour mettre de la profondeur, de la vitesse, quelqu'un capable de défier le bloc adverse et d'avoir de la présence devant le but... » a-t-il confié samedi dernier.

Touzghar figure bien dans le viseur de l'ASSE

L'un des profils surveillés par l'ASSE serait Yoann Touzghar. Comme le confirme Le Progrès, l'avant-centre de l'ESTAC est très apprécié par Laurent Batlles, son ancien coach. Le technicien aurait demandé à ses dirigeants de le recruter, mais le joueur semble vouloir rester à Troyes.



