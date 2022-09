Foot - Mercato - PSG

Après le mercato, une terrible sanction tombe pour le PSG

Publié le 2 septembre 2022 à 19h30 par Pierrick Levallet

Disposant d’une grande force économique, le PSG est régulièrement surveillé par l’UEFA et le fair-play financier. Le club de la capitale vient d’ailleurs d’être sanctionné par l’instance européenne à cause d’un déficit trop important sur les trois dernières saisons. Le PSG n’est pas la seule équipe à avoir été amendée, mais les champions de France ont eu la plus grande sanction.

Depuis plusieurs années, le PSG est dans l’œil de l’UEFA. Avec ses énormes moyens économiques, le club de la capitale se permet parfois quelques folies sur le marché des transferts. Mais les résultats ne sont pas forcément au rendez-vous, les entrées d’argent non plus. Le PSG est donc assez régulièrement menacé par le fair-play financier. Et cet été, après deux saisons où l’économie a été lourdement impactée par la Covid-19, le pensionnaire de la Ligue 1 a été sanctionné par l’UEFA.

Le PSG et d’autres clubs sanctionnés par l’UEFA pour non respect du fair-play financier

« La Première Chambre de l’Organe de contrôle financier des clubs (CFCB), présidée par Sunil Gulati, a annoncé aujourd’hui une série de décisions impliquant les clubs qui ont participé aux compétitions interclubs de l’UEFA 2021/22. La première chambre du CFCB a estimé que l’AC Milan (ITA), l’AS Monaco (FRA), l’AS Roma (ITA), le Beşiktaş JK (TUR), le FC Internazionale Milano (ITA), la Juventus (ITA), l’Olympique de Marseille (FRA) et le Paris Saint-Germain (FRA) ne respectaient pas l’exigence du seuil de rentabilité. L’analyse a porté sur les exercices 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022. Les exercices 2020 et 2021 ont été soumis aux mesures d’urgence Covid visant à neutraliser l’impact négatif de la pandémie. Dans le cadre de ces mesures, les exercices 2020 et 2021 ont été évalués comme une seule période et les clubs ont été autorisés à procéder à des ajustements spécifiques liés au Covid-19 et à faire la moyenne du déficit combiné de 2020 et 2021 » a annoncé l’UEFA dans un communiqué.

«Ces huit clubs ont accepté des contributions financières de 172M€»

« Ces huit clubs ont accepté des contributions financières de 172M€. Ces montants seront retenus sur tous les revenus que ces clubs tireront de leur participation aux compétitions interclubs de l’UEFA ou seront payés directement. Sur ce montant, 26M€ (15%) seront payés intégralement, tandis que le solde restant de 146M€ (85%) est conditionnel en fonction du respect par ces clubs des objectifs énoncés dans l’accord de règlement respectif. En vertu de l’accord de règlement de 3 ans, les clubs acceptent de se conformer à la règle de gain de football au cours de la saison 2025/26. Ils s’engagent à atteindre des objectifs annuels intermédiaires et à appliquer des mesures financières et sportives conditionnelles si ces objectifs ne sont pas atteints » a ensuite poursuivi l’instance européenne dans des propos rapportés par Foot Mercato .

Le PSG écope de la plus grosse amende