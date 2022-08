Foot - Mercato - PSG

Annoncé au PSG et à Barcelone, il voit son mercato chamboulé

Publié le 17 août 2022 à 11h00 par Thomas Bourseau

À Paris, Luis Campos rêve de Bernardo Silva dans la tunique du PSG comme le10sport.com vous l’a assuré début août. Cependant, le FC Barcelone semblerait être la destination la plus probable pour le Portugais. Néanmoins, et alors que la presse ibérique affirme que les positions entre le joueur et le Barça se sont rapprochées, une continuité de Silva à Manchester City serait désormais à l’ordre du jour.

Bernardo Silva pourrait-il plier bagage avant la clôture du mercato estival ? Sous contrat jusqu’en juin 2025 à Manchester City, le milieu de terrain offensif des Skyblues semble avoir la cote sur le marché des transferts. Le FC Barcelone, sous l’impulsion du président Joan Laporta serait revenu à la charge après avoir coché son nom l’été dernier, faute d’avoir pu agir en raison des énormes problèmes financiers du club culé à l’époque. Rêvant de pouvoir attirer au PSG celui qu’il avait recruté à l’AS Monaco à l’été 2014, Luis Campos n’a cependant pas approché Manchester City pour un éventuel transfert de Bernardo Silva comme le10sport.com vous l’a dévoilé le 3 août.

Le Barça en pole pour Bernardo Silva et la presse espagnole annonce un accord avec le joueur

Le FC Barcelone dispose d’un avantage de taille sur le PSG, le fait que Bernardo Silva fasse du Barça sa grande priorité en cas de départ de Manchester City, comme le10sport.com vous le soulignait début août et comme cela a été confirmé dans la presse anglaise et par les médias espagnols. D’ailleurs, SPORT confiait samedi dernier que grâce à l’activation d’un énième levier financier, le FC Barcelone serait désormais en mesure d’assumer une telle opération que Frenkie de Jong soit transféré en amont ou non. Un accord aurait déjà été passé avec Bernardo Silva pour un contrat de quatre ans.

Mercato - PSG : Pep Guardiola met la pression sur Paris et Barcelone pour Bernardo Silva https://t.co/qDSx7AbvKx pic.twitter.com/LAy9ZXa54J — le10sport (@le10sport) August 16, 2022

Bernardo Silva aurait bien demandé à City de le laisser partir au Barça, si…

Selon The Athletic, à l’instar du mercato estival de 2021, Bernardo Silva se serait montré prêt et plutôt emballé par l’idée de quitter Manchester City pour le FC Barcelone. Le but, se rapprocher de sa famille au Portugal. D’ailleurs, Silva a expliqué à plusieurs reprises que les confinements liés à la crise sanitaire avaient été difficiles à vivre pour lui et sa femme puisqu’ils ne pouvaient plus faire leurs allers-retours fréquents au Portugal en raison des restrictions sanitaires. Bernardo Silva aurait été mis au courant de l’intérêt du FC Barcelone et aurait même soumis la requête suivante à Manchester City : le laisser partir en cas d’offre de transfert jugée convenable par le club mancunien.

Silva reporte la question d’un départ et City n’écarte pas l’idée de le prolonger