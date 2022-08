Foot - Mercato - PSG

Guardiola met la pression sur Paris et Barcelone pour Silva

Publié le 16 août 2022 à 13h30 par Thomas Bourseau

Bernardo Silva est l’une des sensations du marché de ce mois d’août. Que ce soit du côté du PSG et surtout du FC Barcelone, le milieu offensif de Manchester City a la cote. Cependant, le principal intéressé n’aurait pas encore tranché pour son avenir lorsque le Barça n’aurait, pour sa part, pas dégainé d’offre de transfert pour Bernardo Silva. De quoi permettre à Manchester City de lancer l’opération intimidation. Explications.

Sous contrat jusqu’en juin 2025 à Manchester City, où il évolue depuis 2017, Bernardo Silva pourrait suivre les traces de Gabriel Jesus et de Raheem Sterling, tous deux partis cet été pour Arsenal et Chelsea. Cependant, l’ancien milieu offensif de l’AS Monaco pourrait pour sa part prendre la direction de la Catalogne ou de la Ligue 1. En effet, comme le10sport.com vous l’a révélé le 3 août dernier, Luis Campos rêve de témoigner de l’arrivée de Silva au PSG. Pour autant, le conseiller football du Paris Saint-Germain ne semble pas être favori dans cette opération, au contraire du FC Barcelone.

Bernardo Silva n’a pas encore décidé de signer au FC Barcelone !

Cependant, tout ne serait pas encore joué pour le FC Barcelone concernant l’opération Bernardo Silva contrairement à ce que la presse espagnole laisse entendre. Certes, il se pourrait bien comme le journaliste Gerard Romero l’a révélé, que la famille Silva se déplace à Barcelone afin de trouver leur potentiel futur domicile. Certes, le FC Barcelone, grâce à l’activation d’un énième levier économique, pourrait être en mesure d’assumer une nouvelle opération financière de grande envergure. Pour autant, à ce jour, Bernardo Silva n’aurait pas encore pris la décision de quitter Manchester City et encore moins de rejoindre le FC Barcelone d’après des sources contactées par AS qui se trouvent être proches de l’entourage du milieu offensif de Manchester City.

Le Barça n’a dégainé aucune offre pour le joueur de Manchester City

Pire, contrairement à ce qui a été dit outre-Pyrénées, le FC Barcelone pourrait certes avoir préparé une offre à transmettre à Manchester City pour le transfert de Bernardo Silva. Néanmoins, aucune approche concrète auprès de Skyblues ne serait à signaler. Toujours selon des sources proches de Bernardo Silva et contactées par AS , aucune offre du FC Barcelone ou de n’importe quel autre club potentiellement intéressé par le Portugais ne serait arrivée dans les bureaux des dirigeants de Manchester City. Refusant de faire une croix sur Bernardo Silva, le club mancunien entraîné par Pep Guardiola qui a ouvertement fait savoir qu’il souhaitait garder Silva aurait pris la décision de faire grimper la valeur marchande de son joueur les jours passant afin de dissuader ses courtisans, puisqu’à seulement deux semaines de la fin du mercato, il serait particulièrement compliqué pour Manchester City de lui dénicher un remplaçant de dernière minute. Si le PSG ou le Barça voulait boucler le coup Silva, il faudrait donc rapidement passer à l’action puisque City réclamerait déjà à ce jour 100M€.

Bernardo Silva est heureux à Manchester City