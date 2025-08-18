Transferts à 103M€ : Le PSG se frotte les mains !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a dépensé pas moins de 103M€ depuis le début du mercato estival avec les transfert de Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi, des nouvelles recrues qui plaisent déjà beaucoup à Luis Enrique. Et le coach espagnol du PSG n’a pas manqué de le faire savoir dimanche soir après la victoire à Nantes.

Le PSG s’est imposé sans trembler dimanche soir sur pelouse du FC Nantes (1-0) pour sa grande rentrée en Ligue 1, et pour l’occasion, Lucas Chevalier (23 ans) et Ilya Zabarnyi (22 ans) ont été titularisés par Luis Enrique. Attirées respectivement pour 40M€ et 63M€ hors bonus (soit un total de 103M€), les deux nouvelles recrues ont fait bonne impression avec le PSG comme l’a expliqué le coach espagnol en conférence de presse après la victoire de son équipe.

« Des joueurs qui vont apporter beaucoup » « Je pense que les joueurs qu’on a signé ce sont des joueurs qui vont apporter beaucoup de choses, Lucas et Illia ont joué aujourd’hui à très bon niveau, ce sont des joueurs qui peuvent améliorer l’équipe. C’est le premier match de la saison, on est tranquille et confiant », a lâché Luis Enrique.