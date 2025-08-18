Transferts à 103M€ : Le PSG se frotte les mains !

Le PSG a dépensé pas moins de 103M€ depuis le début du mercato estival avec les transfert de Lucas Chevalier et Ilya Zabarnyi, des nouvelles recrues qui plaisent déjà beaucoup à Luis Enrique. Et le coach espagnol du PSG n’a pas manqué de le faire savoir dimanche soir après la victoire à Nantes.
Le PSG s’est imposé sans trembler dimanche soir sur pelouse du FC Nantes (1-0) pour sa grande rentrée en Ligue 1, et pour l’occasion, Lucas Chevalier (23 ans) et Ilya Zabarnyi (22 ans) ont été titularisés par Luis Enrique. Attirées respectivement pour 40M€ et 63M€ hors bonus (soit un total de 103M€), les deux nouvelles recrues ont fait bonne impression avec le PSG comme l’a expliqué le coach espagnol en conférence de presse après la victoire de son équipe.
« Des joueurs qui vont apporter beaucoup »
« Je pense que les joueurs qu’on a signé ce sont des joueurs qui vont apporter beaucoup de choses, Lucas et Illia ont joué aujourd’hui à très bon niveau, ce sont des joueurs qui peuvent améliorer l’équipe. C’est le premier match de la saison, on est tranquille et confiant », a lâché Luis Enrique.
Un transfert « très long » pour Zabarnyi
Et au micro de Ligue 1 +, Zabarnyi s’est lui aussi confié sur sa première sortie officielle avec le PSG en livrant au passage les coulisses de son transfert : « Ça a été très long, ça a pris du temps, je suis très heureux d’être ici et tout le monde veut me mettre dans les meilleures conditions donc tout va bien. C’est un grand club, je dois gagner les duels, je dois tout gagner, mais j’aime cette pression, ça va me faire grandir. Mon but est d’aider du mieux possible, je vais me battre pour eux que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Je suis très heureux ici », indique le défenseur central ukrainien.