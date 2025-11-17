Transferts à 100M€ : La grande annonce du PSG !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a sorti le chéquier pour s’offrir Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Ce sont ainsi plus de 100M€ qui ont été dépensés pour recruter le Français et l’Ukrainien. Problème, ces deux recrues sont loin de répondre aux attentes jusqu’à présent. Pas de quoi affoler le PSG.

Le PSG avait ciblé ses priorité et c’est ainsi que cet été, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi ont rejoint le club de la capitale, où on voulait tourner la page Gianluigi Donnarumma et trouver un concurrent à Marquinhos. Pour cela, ce sont plus de 100M€ qui ont été dépensés. Un investissement conséquent qui est loin de porter ses fruits. En effet, Chevalier et Zabarnyi font l’objet de vives critiques, mais voilà qu’ils peuvent encore compter sur le soutien du PSG.

« Au PSG, on veut leur laisser du temps » Malgré les difficultés de Lucas Chevalier et d’Illia Zabarnyi, le PSG refuse de s’affoler. En effet, pour After Paris, Fabrice Hawkins a fait savoir : « Est-ce que le PSG est déçu rendement de Chevalier et Zabarnyi ? Non, au PSG, on veut leur laisser du temps. Il y a une grande confiance dans ces deux joueurs là. On a vu les pris, 60, 40, 100 millions d’euros pour deux joueurs qui sont jeunes. Le club a bon espoir qu’ils puissent montrer la plénitude de leur talent ».