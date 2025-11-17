Transferts à 100M€ : La grande annonce du PSG !

Lors du dernier mercato estival, le PSG a sorti le chéquier pour s’offrir Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi. Ce sont ainsi plus de 100M€ qui ont été dépensés pour recruter le Français et l’Ukrainien. Problème, ces deux recrues sont loin de répondre aux attentes jusqu’à présent. Pas de quoi affoler le PSG.
Le PSG avait ciblé ses priorité et c’est ainsi que cet été, Lucas Chevalier et Illia Zabarnyi ont rejoint le club de la capitale, où on voulait tourner la page Gianluigi Donnarumma et trouver un concurrent à Marquinhos. Pour cela, ce sont plus de 100M€ qui ont été dépensés. Un investissement conséquent qui est loin de porter ses fruits. En effet, Chevalier et Zabarnyi font l’objet de vives critiques, mais voilà qu’ils peuvent encore compter sur le soutien du PSG.
« Au PSG, on veut leur laisser du temps »
Malgré les difficultés de Lucas Chevalier et d’Illia Zabarnyi, le PSG refuse de s’affoler. En effet, pour After Paris, Fabrice Hawkins a fait savoir : « Est-ce que le PSG est déçu rendement de Chevalier et Zabarnyi ? Non, au PSG, on veut leur laisser du temps. Il y a une grande confiance dans ces deux joueurs là. On a vu les pris, 60, 40, 100 millions d’euros pour deux joueurs qui sont jeunes. Le club a bon espoir qu’ils puissent montrer la plénitude de leur talent ».
« Confiant sur la capacité à rebondir »
Le journaliste de RMC a poursuivi, expliquant : « Le PSG insiste aussi sur le fait que ce sont 2 joueurs qui ont été performants par le passé, qu’ils le sont au quotidien à l’entraînement. Le PSG est conscient des limites qu’on a pu voir sur certains matchs, mais est confiant sur la capacité à rebondir ».