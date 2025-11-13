Transfert validé par Kylian Mbappé, l’entourage balance !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Mercredi en conférence de presse, Kylian Mbappé n’a pas tari d’éloges à l’égard de Rayan Cherki, qui devrait être titularisé par Didier Deschamps contre l’Ukraine en ce 13 novembre. Le capitaine des Bleus a notamment salué l’adaptation de son coéquipier en Angleterre, un point qui n’étonne pas les proches de l’ex-Lyonnais.

Cet été, Rayan Cherki a découvert un nouvel environnement en rejoignant Manchester City, quittant son club formateur de l’Olympique Lyonnais. Pep Guardiola a rapidement été séduit par le milieu offensif français, et il n’est pas le seul. « Il a un talent inné qui est très spectaculaire, soulignait Kylian Mbappé en conférence de presse ce mercredi, à la veille d’affronter l’Ukraine. C’est un garçon qui s’est très bien intégré au sein du groupe, il a déjà créé une connexion spéciale avec son numéro 9 en club. Il a bien commencé en équipe de France depuis ses débuts en juin, puis il a été blessé malheureusement. J’espère qu’il sera aussi bon avec nous qu’avec Manchester City, ce serait top. »

Mbappé souligne « l’adaptation express » de Cherki à Manchester City « Cela se passe bien pour lui à Manchester, il a une adaptation express, ce n’est jamais simple et il faut donner du crédit à cela », ajoutait Kylian Mbappé. Rayan Cherki supporte effectivement bien la pression de ce transfert chez un cador anglais, bénéficiant de la confiance de son entraîneur. « C’est l'un des joueurs les plus talentueux que j'aie jamais vus dans ma carrière [...] Son talent... Il est exceptionnel », s’enflammait récemment Pep Guardiola. Rapporté par Le Parisien, l’entourage de l’ancien Lyonnais a évoqué la facilité d’adaptation de l’international français.