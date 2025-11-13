Transfert validé par Kylian Mbappé, l’entourage balance !

Mercredi en conférence de presse, Kylian Mbappé n’a pas tari d’éloges à l’égard de Rayan Cherki, qui devrait être titularisé par Didier Deschamps contre l’Ukraine en ce 13 novembre. Le capitaine des Bleus a notamment salué l’adaptation de son coéquipier en Angleterre, un point qui n’étonne pas les proches de l’ex-Lyonnais.
Cet été, Rayan Cherki a découvert un nouvel environnement en rejoignant Manchester City, quittant son club formateur de l’Olympique Lyonnais. Pep Guardiola a rapidement été séduit par le milieu offensif français, et il n’est pas le seul. « Il a un talent inné qui est très spectaculaire, soulignait Kylian Mbappé en conférence de presse ce mercredi, à la veille d’affronter l’Ukraine. C’est un garçon qui s’est très bien intégré au sein du groupe, il a déjà créé une connexion spéciale avec son numéro 9 en club. Il a bien commencé en équipe de France depuis ses débuts en juin, puis il a été blessé malheureusement. J’espère qu’il sera aussi bon avec nous qu’avec Manchester City, ce serait top. »
Mbappé souligne « l’adaptation express » de Cherki à Manchester City
« Cela se passe bien pour lui à Manchester, il a une adaptation express, ce n’est jamais simple et il faut donner du crédit à cela », ajoutait Kylian Mbappé. Rayan Cherki supporte effectivement bien la pression de ce transfert chez un cador anglais, bénéficiant de la confiance de son entraîneur. « C’est l'un des joueurs les plus talentueux que j'aie jamais vus dans ma carrière [...] Son talent... Il est exceptionnel », s’enflammait récemment Pep Guardiola. Rapporté par Le Parisien, l’entourage de l’ancien Lyonnais a évoqué la facilité d’adaptation de l’international français.
« Cherki a la recette pour briser la glace »
« Rayan a toujours eu des facilités pour s’intégrer dans les groupes, souligne un proche de Cherki. Quel que soit l’endroit, il a la recette pour briser la glace. Son sens de l’humour, sa façon d’être gentiment taquin facilitent bien sûr les choses. Mais c’est surtout quelqu’un de transversal, qui aime échanger avec les gens. » Cela se ressent à Manchester City, mais également en équipe de France quelques mois après sa première cap.