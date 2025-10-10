Transfert : Une «super recrue» annoncée, le gros coup de l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la recherche bons éléments cet été, l'OM a mis la main sur un joueur bien connu : Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais a en effet fait son retour un an après son départ et sa seule saison à Marseille. A 36 ans, il surfe en plus sur une vague positive incroyable du côté de la cité phocéenne. Si certains s'interrogeaient de le voir débarquer à l'OM à nouveau, il a prouvé sa valeur sur le terrain.

Immense joueur d'expérience passé par de grandes équipes européennes, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas pu cacher sa joie au moment de revenir à Marseille cet été. Mais à son âge, beaucoup se demandaient s'il était encore en mesure d'être performant. Son début de saison apporte une réponse largement positive comme le note Rémi Dumont.

Aubameyang, le retour réussi Malgré une saison à 30 buts en 2023-2024, Pierre-Emerick Aubameyang n'avait pas pu éviter la déroute de l'OM, loin au classement de Ligue 1. Le Gabonais s'est réfugié en Arabie saoudite avant d'être rappelé. Son adaptation a évidemment été largement réussie. « C’était peut-être compliqué pour Aubameyang de revenir à l'OM après son premier passage très réussi. (…) Là il revient, et j'ai l'impression qu'il joue sans pression justement et qu’il il diffuse sa bonne humeur, sa bienveillance et son expérience surtout auprès des joueurs » raconte le journaliste de RMC Rémi Dumont pour le podcast After Marseille.