Transfert : Une «super recrue» annoncée, le gros coup de l’OM !

A la recherche bons éléments cet été, l'OM a mis la main sur un joueur bien connu : Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant gabonais a en effet fait son retour un an après son départ et sa seule saison à Marseille. A 36 ans, il surfe en plus sur une vague positive incroyable du côté de la cité phocéenne. Si certains s'interrogeaient de le voir débarquer à l'OM à nouveau, il a prouvé sa valeur sur le terrain.
Immense joueur d'expérience passé par de grandes équipes européennes, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas pu cacher sa joie au moment de revenir à Marseille cet été. Mais à son âge, beaucoup se demandaient s'il était encore en mesure d'être performant. Son début de saison apporte une réponse largement positive comme le note Rémi Dumont.
Aubameyang, le retour réussi
Malgré une saison à 30 buts en 2023-2024, Pierre-Emerick Aubameyang n'avait pas pu éviter la déroute de l'OM, loin au classement de Ligue 1. Le Gabonais s'est réfugié en Arabie saoudite avant d'être rappelé. Son adaptation a évidemment été largement réussie. « C’était peut-être compliqué pour Aubameyang de revenir à l'OM après son premier passage très réussi. (…) Là il revient, et j'ai l'impression qu'il joue sans pression justement et qu’il il diffuse sa bonne humeur, sa bienveillance et son expérience surtout auprès des joueurs » raconte le journaliste de RMC Rémi Dumont pour le podcast After Marseille.
« C'est une super recrue qui arrive libre, qui est efficace et qui connaît le contexte marseillais. »
Toujours aussi adroit pour trouver le chemin des filets, Pierre-Emerick Aubameyang est un élément sur lequel Roberto De Zerbi va pouvoir compter cette saison. Une excellente nouvelle. « Quand on voit ses stats, il arrive libre, contrat jusqu’en 2027, sept matchs joués, quatre buts et trois passes décisives délivrées. Il est quasiment décisif à chaque match. J'aime beaucoup ce qu'il fait tout simplement. En plus, il porte aussi le brassard. C'est une super recrue qui arrive libre, qui est efficace et qui connaît le contexte marseillais. Donc pour moi, c'est une vraie bonne recrue » poursuit Rémi Dumont.