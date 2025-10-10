Il annonce le transfert parfait à l’OM, c’est une surprise !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un mercato très animé, l'OM a travaillé jusque dans les derniers instants pour bâtir un effectif hautement compétitif pour la saison 2025-2026. Le club a ainsi recruté Emerson notamment, international italien de 31 ans. Le natif du Brésil a réussi une belle intégration, lui qui avait été recruté à West Ham pour à peine un million d'euros.

Ancien joueur de l'AS Rome et de Chelsea passé par l'OL, Emerson a fait son retour en Ligue 1 en signant à l'OM cet été. Le latéral gauche a réussi une belle intégration, faisant partie du onze de départ lors des deux premiers matches de Ligue des champions. Il semble donc avoir gagné la confiance de Roberto De Zerbi, une belle surprise pour Rémi Dumont.

La grosse surprise après le transfert d'Emerson Lâché pour seulement 1M€ par West Ham, Emerson est arrivé à Marseille sans donner de grandes garanties. Mais au fil des matches, il a prouvé sa valeur alors qu'on ne l'attendait pas forcément. « Pour le coup j'avais vraiment des doutes sur lui. J'avais peur de la "fausse bonne idée" et c'est une vraie bonne idée de la part de Pablo Longoria et de Medhi Benatia par rapport justement à son apport sur le terrain. Il ne fait pas de bruit mais c'est les autres qui en parlent le mieux, et comme on parle de lui, je trouve que c'est un vrai signe comme quoi il a réussi son intégration » réagit le journaliste Rémi Dumont dans le podcast After Marseille de RMC.