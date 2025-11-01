Transfert : Un nouveau buteur à l'OL, le gros revirement de situation !

Alexis Brunet

De jour en jour, la possibilité de voir Endrick rejoindre l’OL cet hiver devient de plus en plus crédible. Le buteur ne souhaitait pas quitter le Real Madrid l’été dernier, mais vu qu’il ne joue pas du tout sous les ordres de Xabi Alonso, il serait maintenant bien déterminé à s’en aller sous la forme d’un prêt.

Depuis la saison dernière, Malick Fofana s’est imposé comme le véritable leader offensif de l’OL. Avec les nombreux départs lors du mercato estival, le Belge a pris encore plus de responsabilités à Lyon, mais malheureusement sa grave blessure survenue contre Strasbourg change complètement les plans des Gones.

L’OL piste Endrick Blessé à la suite d’un tacle d’Ismaël Doukouré, Malick Fofana sera absent au minimum trois mois, ce qui va forcer l’OL à être actif lors du mercato hivernal. Selon de nombreuses sources, les dirigeants lyonnais auraient d’ailleurs une piste sérieuse pour remplacer l’international belge en la personne d’Endrick.