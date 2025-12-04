Transfert : Un crack annoncé au PSG, c'est validé par le FC Nantes !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après Bradley Barcola, Désiré Doué et Lucas Chevalier, le PSG pourrait à nouveau décider de s'offrir un crack de la Ligue 1. Ainsi, selon les différentes rumeurs, Tylel Tati, défenseur central de 17 ans du FC Nantes, intéresserait le club de la capitale Le côtoyant au quotidien chez les Canaris, Chidozie Awaziem a confirmé le potentiel de son coéquipier.

Désormais tourné vers la jeunesse pour son recrutement, le PSG aurait une piste en Ligue 1. En effet, le club de la capitale a été annoncé parmi les courtisans de Tylel Tati. A seulement 17 ans, le défenseur central du FC Nantes fait forte impression depuis le début de la saison. Un avenir radieux est ainsi promis à Tati et ce n'est pas Chidozie Awaziem qui dira le contraire.

« Un excellent joueur, très intelligent » Associé en défense centrale avec Tylel Tati au FC Nantes, Chidozie Awaziem n'a dit que du bien de son coéquipier. Pour les médias des Canaris, le Nigérian a ainsi confié : « Tylel est un excellent joueur, très intelligent. Il aime apprendre et il comprend vite. C’est très agréable de jouer à ses côtés ».