Transfert : Un crack annoncé au PSG, c'est validé par le FC Nantes !

Après Bradley Barcola, Désiré Doué et Lucas Chevalier, le PSG pourrait à nouveau décider de s'offrir un crack de la Ligue 1. Ainsi, selon les différentes rumeurs, Tylel Tati, défenseur central de 17 ans du FC Nantes, intéresserait le club de la capitale Le côtoyant au quotidien chez les Canaris, Chidozie Awaziem a confirmé le potentiel de son coéquipier.
Désormais tourné vers la jeunesse pour son recrutement, le PSG aurait une piste en Ligue 1. En effet, le club de la capitale a été annoncé parmi les courtisans de Tylel Tati. A seulement 17 ans, le défenseur central du FC Nantes fait forte impression depuis le début de la saison. Un avenir radieux est ainsi promis à Tati et ce n'est pas Chidozie Awaziem qui dira le contraire.
« Un excellent joueur, très intelligent »
Associé en défense centrale avec Tylel Tati au FC Nantes, Chidozie Awaziem n'a dit que du bien de son coéquipier. Pour les médias des Canaris, le Nigérian a ainsi confié : « Tylel est un excellent joueur, très intelligent. Il aime apprendre et il comprend vite. C’est très agréable de jouer à ses côtés ».
« Il aura un très bel avenir »
« Il est jeune, gaucher, titulaire en Ligue 1. Il coche toutes les cases pour finir dans un grand club. S’il continue de garder cet état d’esprit et cette volonté de travailler, il aura un très bel avenir », a-t-il également confié sur Tylel Tati.